Judô: Michel Augusto se garante nos Jogos Olímpicos de Paris

O atleta de 19 anos de idade acumulou 220 pontos no ranking olímpico após vencer duas lutas e parar nas oitavas de final, quando perdeu por ippon para o vice-campeão olímpico Yeldos Smetov, do Cazaquistão.

"Eu queria agradecer a todos que torceram por mim. Eu dei o meu melhor aqui no Mundial, mas não foi dessa vez, eu queria ter saído com a medalha, mas saí com pontos importantes para conquistar minha vaga olímpica", declarou Michel Augusto.

O atleta do SESI-SP tem entre os principais resultados de sua carreira a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, disputados em Santiago (Chile), o ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania do Rio e a prata no Grand Prix de Portugal 2024.