Rayssa Leal vence etapa da China do Pré-Olímpico de skate street

A brasileira totalizou 274,89 pontos. A segunda colocada foi a japonesa Liz Akama. A terceira posição também ficou com uma atleta do Japão, Coco Yoshizawa.

"Estou muito feliz. Conquistei o primeiro lugar. Queria agradecer a todo mundo pela torcida. Muito obrigado a todo mundo que mandou energia positiva! Valeu para quem ficou de madrugada assistindo. E é isso. Só tenho a agradecer", comemorou a maranhense de 16 anos de idade.

Com o triunfo na China, Rayssa lidera o ranking de classificação. A próxima edição do Pré-Olímpico de Skate será disputada no mês de junho na Hungria.