Daniela Arbex destaca livro Longe do Ninho, no Trilha de Letras

A profissional da imprensa é taxativa. "A impunidade alimenta a próxima tragédia. Talvez se lá na (boate) Kiss a gente tivesse uma punição exemplar, como aconteceu na Argentina quando a boate Cromagnon pegou fogo, que até o prefeito foi preso e a cidade inteira se mobilizou, a gente não tivesse Mariana, Brumadinho e o CT do Ninho do Urubu. Se a gente pensar, o modus operandi da tragédia é o mesmo", explica Daniela Arbex, que avalia o trabalho do poder judiciário. "A justiça tardia não é justiça", resume.

Premiações e reconhecimentos por seus livros

A escritora debate temas importantes como no livro Holocausto Brasileiro (2013) em que destaca abusos e maus tratos em um hospital psiquiátrico de Barbacena. A publicação foi reconhecida como o Melhor Livro-Reportagem pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e ganhou o segundo lugar no Prêmio Jabuti. Ainda redigiu Cova 312 (2015), vencedor do Jabuti na mesma categoria.

Também são de autoria de Daniela Arbex os títulos Todo dia a mesma noite (2018), sobre o caso do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio do Grande do Sul, que teve adaptação para plataforma de streaming em 2023, e Os dois mundos de Isabel (2020), primeira biografia da jornalista. Outra produção recente é o livro Arrastados (2022), obra em que discorre sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, conteúdo agraciado com o Prêmio Vladimir Herzog.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França, no Rio de Janeiro.