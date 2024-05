IBGE: calamidade prejudica coleta de preços para cálculo da inflação

A situação de calamidade causada por temporais no Rio Grande do Sul, o que provocou semanas seguidas de alagamentos em grande parte do estado, prejudicou a coleta de dados para apuração da inflação no país.

A informação foi passada nesta terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), tido como prévia da inflação oficial.

Notícias relacionadas: