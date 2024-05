Nísia estima 1,6 mil casos de leptospirose no RS após enchentes

O Ministério da Saúde trabalha com uma projeção de até 1,6 mil casos de leptospirose registrados no Rio Grande do Sul em razão das enchentes que atingiram municípios gaúchos ao longo das últimas semanas. O número é quatro vezes maior que o total de casos da doença contabilizados ao longo de todo o ano de 2023 no estado: 400 casos. O cenário epidemiológico foi divulgado nesta quarta-feira (29) pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante coletiva de imprensa em Porto Alegre.

"Vimos dados que mostram preocupação com leptospirose", disse, ao lembrar que cinco pessoas já morreram no Rio grande do Sul em razão da doença após as enchentes. "Há tratamento para leptospirose e, por essa razão, nós recomendamos - queria enfatizar isso - que não se espere a confirmação do diagnóstico. Temos testes, o laboratório central está processando esse material e isso é importante para que a gente conheça a realidade. Mas o tratamento se dá a partir do momento em que se verificam os sintomas."

"Está havendo atendimento de saúde e é fundamental também, naturalmente, que as pessoas não se automediquem", destacou Nísia.