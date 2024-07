Biblioteca Nacional celebra os 500 anos de nascimento de Camões

A Biblioteca Nacional (BN) abriu nesta quarta-feira (24) a exposição A língua que se escreve sobre o mar - Camões 500 anos, comemorativa do quinto centenário (500 anos) de nascimento do escritor português, em solenidade fechada que contou com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel.

Realizada em parceria com a Embaixada de Portugal no Brasil, com patrocínio do Camões - Centro Cultural Português em Brasília e de Pinheiro Neto Advogados, a mostra é gratuita e ficará aberta à visitação popular até o dia 4 de outubro, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h, na sede da Biblioteca Nacional. A exposição também é digital e pode ser acessada no site da biblioteca.

Memória

Notícias relacionadas:

O presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, disse àque a instituição tem uma longa tradição de festejar a presença de Camões "por tudo que ela guarda no seu acervo, que veio da Real Biblioteca - Casa do Infantado, mas também do que foi adquirido durante o século 19, particularmente, e no século 20".