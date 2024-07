Entenda estudo da Nasa sobre 'Brasil inabitável' em 50 anos

Para o líder científico em Soluções Climáticas Naturais da The Nature Conservancy (TNC), Fernando Cesario, o estudo citado pela Nasa antecipa - para daqui a 30 ou 50 anos - o aumento da ocorrência de eventos extremos, com calor que pode levar à morte.

"Os estudos antigos mostravam que a gente só ia atingir esses níveis daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. E o que ele mostra é que essa probabilidade, essa janela de perigo, de ter áreas muito quentes e úmidas, está mais próxima do que a gente imaginava", completou.

O geólogo citou que as áreas no país com mais probabilidade de registrar eventos de calor fatal são as regiões costeiras brasileiras muito urbanizadas como Rio de Janeiro e São Paulo, onde há muito asfalto; áreas próximas de grandes lagos ou baías, como a Baia de Todos-os-Santos, na Bahia, e em volta do Rio Amazonas, onde a evaporação da água é muito alta.

Notícias relacionadas:

Notícias relacionadas:

Calor extremo

O levantamento do cientista norte-americano mostrou

Notícias relacionadas:

Notícias relacionadas:

Notícias relacionadas:

que, em 40 anos, triplicou o número de casos de calor extremo que podem levar à morte devido aalta umidade. Regiões como Paquistão, Oriente Médio e o litoral do Sudoeste da América do Norte estão entre as que mais registraram esses momentos de calor extremo.