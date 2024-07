MEC alerta para golpes e ressalta que inscrição no Prouni é gratuita

Nessa segunda edição de 2024, o Ministério da Educação (MEC) oferece 243.850 bolsas, sendo 170.319 integrais (100%)?e 73.531?parciais (50%), distribuídas em?367?cursos de 901?instituições participantes do programa.

Para se inscrever, o candidato precisa ter acesso ao portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, com login de Cadastro de Pessoa Física?(CPF)?e senha cadastrados.

No momento da inscrição, é preciso?informar?endereço de?e-mail?e número de telefone válidos;?preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e?selecionar,?por?ordem de preferência, até?duas?opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis,?conforme?a?renda familiar bruta mensal per capita?do?candidato.

Os interessados em fazer as inscrições podem fazer a consulta?detalhada das bolsas, por curso, turno, instituição e local de oferta também no mesmo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Entre os critérios para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado do Enem nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação.

Outra condição é ter renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais.