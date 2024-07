UFRJ e MinC abrem vagas para curso de extensão em cultura digital

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), recebe inscrições até a próxima terça-feira (30) para o curso Redes de Formação em Cultura Digital - Labic Brasil. Atividades estão previstas para os dias 1º a 4 de agosto, de forma simultânea.

A iniciativa, promovida pela Pró-reitoria de Extensão da universidade, conta com a ativista e comunicadora indígena Alice Pataxó, a integrante do Conselho Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Inteligência Artificial Estela Aranha e o pesquisador do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais (NetLab) Fernando Ferreira como alguns dos mentores confirmados.

"A formação aborda questões urgentes da sociedade, com mentorias que atuam em diferentes campos. Um dos objetivos é a ampla formação em cultura digital para que os participantes incorporem o combate à desinformação e o letramento digital em suas ações, projetos e na vida cotidiana", informa a pró-reitora de Extensão e professora do Programa da Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ Ivana Bentes, uma das mentoras do curso.