Brasil perde para os EUA e disputará bronze no vôlei feminino

O Brasil, então, retomou a dianteira, chegando a 22x18, em ponto decisivo de Rosamaria explorando o bloqueio adversário. Novamente explorando o bloqueio, Rosamaria fez o Brasil chegar ao setpoint, em 24x21, fechando-o em 25x23 após invasão cometida pela equipe norte-americana.

O Brasil conseguiu empatar a partida em dois sets a dois, levando a partida para o quinto e decisivo set.

Tie Break

O quinto e decisivo set, mais curto, de apenas 15 pontos, começou com uma sequência de troca de pontos, com as equipes mantendo, no máximo, um ponto de vantagem até Gabi, com uma pancada, explorar o bloqueio dos EUA, fazendo 5x3 para as brasileiras.

Após tempo técnico pedido por Kiraly, as norte-americanas conseguiram virar a partida em 7x6 e, depois, com Drews, ampliar para 12x8.

A defesa dos Estados Unidos voltou a funcionar no quinto set, deixando o Brasil em uma situação difícil na reta final da partida. As brasileiras chegaram a acenar com uma reação, após Ana Cristina e Carol pontuarem, diminuindo a diferença para 12x10, mas a levantadora Poulter surpreendeu com um ponto, seguido de match point após bloqueio feito pela meio de rede Washington.