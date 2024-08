Canoagem: Isaquias e Jacky terminam prova C2 500m fora do pódio

? Canoagem Brasileira (@canoagembrasil) August 8, 2024

Valdenice avança à semifinal

Participando pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, Valdenice Conceição avançou direto para a semifinal do C1 200 metros para mulheres. Ela participou terminou na segunda colocação na primeira bateria classificatória da prova, com o tempo de 48seg57. A canoa da Polônia, de Dorota Borowska, foi a vencedora da série com 47seg92.

Valdenice volta a competir no sábado (10), a partir das 6h50, em busca de uma vaga na grande final da categoria.