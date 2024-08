PM do Rio apreende 43 veículos roubados e uma tonelada de drogas

A Polícia Militar realizou hoje (8) uma operação nas comunidades que compõem o Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, para prender criminosos que atuam no roubo de caminhões que transportam cargas e veículos particulares, além de motocicletas.

Na ação, foram recolhidos 43 veículos roubados, entre eles, carros de luxo e dezenas de motocicletas. Agentes do Batalhão de Ações com Cães apreenderam mais de uma tonelada de drogas, no Parque União.

Os trabalhos da polícia se concentraram principalmente na Favela Nova Holanda.



Os policiais também visavam o cumprimento de mandados de prisão de pessoas ligadas à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), diretamente envolvida em diversas tentativas de expansão territorial e que vem promovendo ataques armados em diversas localidades do Rio e do Grande Rio.



O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Nogueira, disse que "a operação no Complexo da Maré é resultado do compromisso firmado entre a Polícia Militar e o cidadão carioca e fluminense. Foi uma ação realizada de maneira técnica, com base em informações de inteligência. Seguiremos atuando contra todas as facções criminosas que tentam exercer o domínio territorial. A nossa missão é devolver a sensação de segurança ao povo do Rio de Janeiro", informou.

Denúncias

Os militares também atuaram em diversas ruas, checando denúncias e realizando diligências nas favelas da Maré. Três homens foram presos, entre eles um acusado de ser um dos seguranças de uma das lideranças do complexo de favelas. Dois menores foram apreendidos.Durante a ação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões reforçaram o patrulhamento nos acessos às localidades. Ao término da operação, foram desobstruídas 13 vias, sendo removidos 41 pontos de barricada, totalizando 15 toneladas de concreto e trilhos de trem de aço, colocados para dificultar a entrada de carros das forças de segurança.