Rio de Janeiro recebe hoje 8º edição do Salão do Turismo

O Sebrae Nacional, parceiro do Ministério do Turismo na realização do 8º Salão do Turismo, também estará presente com o Encontro de Negócios do Sebrae, que incentivará micro e pequenos empresários do turismo na construção de soluções viáveis para seus estabelecimentos.

As principais ações do Ministério o Turismo serão temas de debate, como por exemplo, o painel de Investimento e Crédito do Turismo; o papel da Academia e dos Institutos Científicos no Turismo Brasileiro; sobre Big Data: Indicadores, dados e informações do turismo e o que tratará das raízes do Brasil e sua ancestralidade no turismo de base comunitária.