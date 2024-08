Relatório pede abertura de processo contra deputado Glauber Braga

Após a leitura do parecer que pede a abertura da investigação no Conselho de Ética, Glauber Braga chamou Lira de "bandido", o deputado Paulo Magalhães (PSD/BA) de "mentiroso" e disse que vai usar a defesa dele para denunciar o suposto conluio para tirar o seu mandato.

"O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram uma armação política para que o relatório com abertura do procedimento, para levar um processo de cassação ou suspensão, seja lá aquilo que vocês estão bolando fazer, fosse realizado no mesmo dia da votação que não pode dar salvamento à família Brazão", acusou.