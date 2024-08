Além do Brasil, Musk tem atritos com europeus, Austrália e Inglaterra

O catastrofismo do torcedor quando o time perde jogo

No Brasil, Musk fechou o escritório da plataforma X e tem evitado prestar contas à Justiça brasileira. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das milícias digitais que apura a atuação de grupos que supostamente se organizaram nas redes para atacar o STF, seus membros e a

eleição brasileira de 2022.

A especialista em direito digital

Bruna Santos, gerente de Campanhas Global na Digital Action, destacou que, desde que assumiu a plataforma, Musk tem desmontado os setores da companhia de regulação de conteúdo.