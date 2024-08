Emendas Parlamentares: projeto de lei deve regulamentar novas regras

Os novos parâmetros para a liberação dos recursos foram definidos em reunião entre ministros do STF, os presidentes da Câmara e do Senado e representantes do governo federal, que estabeleceram que as emendas parlamentares deverão "respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção".

A partir disso, foi constituído um grupo para colocar o acordo no papel. Como o prazo para isso termina no fim de semana, a expectativa é que o projeto de lei complementar seja apresentado no fim dessa semana, por meio do Diário Oficial da União. O texto precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.