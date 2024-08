Fliparacatu reúne 63 autores nacionais e internacionais

"As crianças pegam, sentem, veem quantas páginas têm no livro", comemora Priscila Faria, nutricionista que visita o espaço junto com as filhas. Para ela, uma vez por ano é pouco.

Sensação compartilhada pela professora Denilva Souza Dias. Para ela, a livraria é "o melhor de tudo". Denilva apresenta os livros da biblioteca da escola para os alunos. Leitora de romances, a professora acredita que o Festival pode ajudar a criar o hábito da leitura entre os moradores da cidade. Para isso, em sua opinião, precisa ser melhor divulgado e ter livros com valores mais acessíveis. "Quem não lê não compra livro barato, muito menos caro", acredita.

Para Afonso Borges, idealizador e presidente da Fliparacatu, o apreço pela livraria vem do fato de o livro ser "o centro de tudo, um bem perene, que se eterniza".

"O livro está presente, tem sua autonomia, tem sua história própria. Cada pessoa que entra num livro recria aquela história diante da sua própria experiência. Então o legado que fica são as experiências pessoais", afirma.

Borges conta que as mesas, este ano, não terão tema definido. A ideia é fazer com que os autores sentem e conversem sobre o que está no coração deles. Além de falarem da mágica da criação literária de cada um e dos autores com a cidade de Paracatu.

Cidade esta que, continua Afonso Borges, conta com a tradição de Afonso Arinos, autor de "Pelo sertão", coletânea de contos que teria fundado a literatura regional brasileira, publicada em 1898.