Máquinas de bichinhos de pelúcia adulteradas são apreendidas no Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial realizaram uma ação contra um esquema de adulteração de máquinas de bichinhos de pelúcia, em que as pessoas pagam para tentar resgatar os bonecos. A Operação Mãos Leves 2, executada nessa quarta-feira (28) também investiga a participação de organizações criminosas na fraude.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão no município do Rio de Janeiro, em cidades da Baixada Fluminense e no estado de Santa Catarina. A Polícia Civil catarinense também atua em apoio à delegacia especializada do Rio.

Os agentes apreenderam máquinas de bichos de pelúcias piratas, aparelhos de telefone celular, computadores, notebooks, tablets, documentos e uma arma, que foi localizada em um galpão na Penha, zona norte do Rio.