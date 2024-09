Rádio Nacional acompanha Brasil x Equador pelas eliminatórias da Copa

A Rádio Nacional transmite ao vivo nesta sexta-feira (6), às 22h, as emoções do duelo Brasil x Equador, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. A jornada esportiva da emissora pública com um pré-jogo que traz as principais notícias do confronto começa às 21h45, 15 minutos antes da partida.

Em busca de uma vaga no Mundial, as duas seleções se enfrentam no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A disputa terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Rodrigo Campos. A equipe de craques do jornalismo esportivo da Nacional ainda conta com Bruno Mendes na reportagem e no plantão da informação.

Com sete pontos obtidos em seis jogos, o Brasil está em sexto lugar, última posição dentro da zona de classificação direta para a Copa de 2026, totalizando duas vitórias, um empate e três derrotas. Já o Equador tem oito pontos e ocupa a quinta colocação da tabela, com três vitórias, dois empates e uma derrota.