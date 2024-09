Hemocentro de Brasília chama doadores de tipos negativos

Estoques de sangue dos tipos O-, A-, B- e AB- estão em situação crítica na Fundação Hemocentro de Brasília. No intuito de garantir a segurança do abastecimento de hospitais no Distrito Federal, a entidade informou que haverá atendimento prioritário para doadores de sangue de tipos negativos. O esquema vale a partir desta quinta-feira (12) e segue até o dia 30 de setembro ou até que os estoques em questão estejam normalizados.

Para garantir senha preferencial, basta comprovar o grupo sanguíneo por meio de cadastro no próprio hemocentro ou apresentar o exame de tipagem sanguínea. Ao longo do mês de setembro, a entidade registrou uma média de apenas 103 doações por dia - número bem abaixo das 180 doações definidas como necessárias para atender a rede no Distrito Federal, além de configurar a menor média de todo o ano.

"Se você tem tipo negativo, sua doação é essencial para salvar vidas! Venha ao hemocentro e faça a diferença", destacou a fundação, por meio de suas redes sociais. Os requisitos para doação de sangue incluem ter entre 16 e 69 anos; pesar mais de 51 quilos; e estar saudável. Quem foi diagnosticado recentemente com gripe, covid-19 ou dengue deve se informar sobre os prazos de aptidão para doar sangue.