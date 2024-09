Inter derrota Cuiabá no encerramento da 26ª rodada do Brasileiro

O Internacional derrotou o Cuiabá por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (16) no Beira Rio, na partida que fechou a 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com os três pontos conquistados em casa, em sua terceira vitória consecutiva na competição, o Colorado chegou aos 38 pontos, na 8ª posição da classificação. Já o Dourado permanece na vice-lanterna da tabela com 22 pontos.

O triunfo do Internacional foi construído com gols de Alan Patrick, em cobrança de pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, do argentino Mercado, aos 41 minutos da etapa inicial com um belo chute da entrada da área, e do colombiano Borré, aos 27 minutos do segundo tempo.