Deputado Glauber Braga é detido durante desocupação da Uerj

A reitoria diz ainda que "lamenta profundamente que, apesar de todos os esforços de negociação - oito reuniões com entidades representativas dos estudantes e audiência de conciliação com a juíza do Tribunal de Justiça - a situação tenha chegado a esse ponto de intransigência por parte dos grupos extremistas da ocupação".

Pelas redes sociais, os estudantes manifestaram indignação com a atitude da reitoria. "É absurdo, é autoritário, e só se viu ação assim durante a ditadura militar", dizem em publicação e complementam em outra: "a reitoria da Uerj deu ordens para o choque retirar estudantes pobres de dentro da universidade".

Em nota, o PSOL se manifestou sobre a prisão de Braga. "A prisão do deputado federal do PSOL Glauber Braga se deu de modo arbitrário e ilegal, quando nosso parlamentar tentava negociar uma solução pacífica para a reintegração de posse do Pavilhão João Lyra Filho".

O partido informou ter acionado o departamento jurídico para avaliar as medidas cabíveis contra o estado do Rio de Janeiro.

Na ação, um policial se feriu enquanto manuseava os próprios equipamentos e acabou sendo levado para o hospital.

Reivindicações

Os estudantes protestam contra mudanças nas regras para a concessão de bolsas e auxílios de assistência estudantil. Eles pedem a revogação do Ato Executivo de Decisão Administrativa 038/2024, que estabelece, entre outras medidas, que o auxílio alimentação passará a ser pago apenas a estudantes cujos cursos tenham sede em campi que ainda não disponha de restaurante universitário. O valor do auxílio alimentação será de R$ 300, pago em cotas mensais, de acordo com a disponibilidade orçamentária.