Distrito Federal registra chuvas isoladas após 157 dias de seca

Moradores de algumas regiões do Distrito Federal comemoraram a chegada da chuva, após 157 dias de estiagem. A Agência Brasil teve acesso a vídeos de pancadas isoladas nos bairros de Águas Claras e Ceilândia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia informado que a capital federal poderia registrar precipitação em áreas isoladas ao longo do fim de semana - o último de setembro e o primeiro da primavera.

Notícias relacionadas:

"As chances são pequenas, mas não estão descartadas", avaliou o instituto na sexta-feira (27), ao destacar que as temperaturas na região vão continuar elevadas, com máximas podendo chegar aos 35 graus Celsius.