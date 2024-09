Hoje é Dia: Mafalda, idosos e Outubro Rosa são destaques

Criação do município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia (110 anos)

Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme Lei Nº 11.619 de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência"

Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU numa Resolução de 15 de Junho de 2007 para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu, Mahatma Gandhi

Criação do conglomerado de mídias Diários Associados (100 anos) - fundada por Assis Chateaubriand, a corporação já foi a maior da história da imprensa no Brasil, tendo cerca de 100 empresas em seu auge

3

Nascimento do educador, autor e tradutor francês Allan Kardec (220 anos) - notabilizou-se como o codificador do Espiritismo

4

Nascimento do botânico, naturalista e viajante francês Auguste de Saint-Hilaire (245 anos) - pertenceu aos primeiros grupos de cientistas vindos da Europa que realizaram pesquisas e explorações no Brasil

Nascimento do jurista, legislador, filósofo e historiador cearense Clóvis Beviláqua (165 anos) - autor do projeto do Código Civil brasileiro em 1901

Morte do ator e diretor fluminense Hugo Carvana (10 anos)

Nascimento do pintor francês Jean-François Millet (210 anos) - um dos principais representantes do realismo europeu surgido em meados do século XIX

Morte da cantora argentina Mercedes Sosa (15 anos)

O México se torna uma República Federal Representativa, após a promulgação da Constituição Federal dos Estados Unidos Mexicanos (200 anos)

Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias

Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional, que teria sido criada em 1929 no "Congresso de Proteção Animal" realizado na cidade austríaca de Viena ou em 1931, durante um encontro de ecologistas realizado na cidade italiana de Florença

Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967

Rinoceronte "Cacareco" recebe cerca de 100 mil votos para vereador nas eleições municipais (65 anos)

Início das transmissões do Projeto Minerva (54 anos)