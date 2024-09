Marcus D'Almeida conquista Brasileiro de tiro com arco

Marcus Vinicius D'Almeida deu mais uma prova de que é um dos grandes nomes do Brasil no tiro com arco após conquistar, no último sábado (28) em Salvador (Bahia), o título do arco recurvo masculino no Campeonato Brasileiro da modalidade. Esta foi a nona oportunidade na qual o líder do ranking mundial leva para casa o troféu da competição.

"Essa arena [montada próxima do Elevador Lacerda e ao lado do Mercado Modelo] foi especial. Quem poderia falar que o tiro com arco um dia iria fazer uma final aqui? Foi super legal. Estamos quebrando esse tabu, de que precisa de silêncio, de que não pode ter torcida. Tivemos de tudo aqui: torcida, cachorro passando. São coisas normais que acontecerão por estarmos num lugar como esse. E temos que investir nisso. Precisamos estar mais perto do público. Agradeço a todos que vieram aqui, acompanharam", declarou Marcus D'Almeida, que na final superou Matheus Gomes.

Notícias relacionadas:

O Campeonato Brasileiro foi a segunda competição da qual Marcus participou após a última edição dos Jogos Olímpicos, realizados em Paris. Agora o brasileiro viaja para Tlaxcala (México), onde disputa nos dias 19 e 20 de outubro a grande final da Copa do Mundo de tiro com arco. A competição reúne os oito melhores do ranking mundial.