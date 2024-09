Retrô supera Anápolis e fica com título da Série D do Brasileiro

Notícias relacionadas:

Para levantar o caneco, o Retrô teve que reverter a vantagem construída pelo Anápolis no primeiro jogo da final, uma vitória de 2 a 1 no estádio Jonas Duarte, em Goiás.

O primeiro tempo da partida disputada no estádio Mané Garrincha foi marcada pelo equilíbrio, com o Retrô abrindo o marcador aos 12 minutos, com Fialho após boa jogada de João Pedro, e o Anápolis igualando aos 21, com Magno aproveitando cruzamento de Ariel para finalizar de cabeça.

Mas a Fênix tomou conta do confronto após o intervalo, com Mascote fazendo de cabeça logo aos quatro minutos, após nova assistência de João Pedro, e o próprio João Pedro acertando uma pancada de fora da área, as 22, para dar números finais ao placar.