Confira as datas dos pagamentos da Bolsa Retomada Cultural RS

As bolsas serão recebidas via PIX. A chave deve ser o CPF do beneficiário. Os participantes também precisam terminar o curso selecionado até 31 de outubro para assegurar o recebimento da segunda bolsa.

Confira o calendário de pagamentos:

30/09 - agentes culturais inscritos até 22/09

7/10 a 11/11 - inscritos de 23 a 30/9 e agentes que já concluíram as aulas

Inscrições

As inscrições na Bolsa de Retomada Cultural Rio Grande do Sul terminam hoje (30).

E podem ser realizadas no site do MinC, mediante acesso por meio do portal único gov.br, com Identidade Digital Ouro ou Prata.

É possível se inscrever nos seguintes cursos: Planejamento e Gestão de Eventos Culturais; Administração e Gestão Financeira para Eventos; Organização e Decoração de Eventos; Marketing e Comunicação Digital na Cultura; Artes Visuais e Interculturalidade; Cerimonial e Etiqueta para Eventos; e Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal para Profissionais da Cultura.