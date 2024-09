Festival de Documentários Brésil en Mouvements é exibido em Paris

A 20ª edição do festival também destaca os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) com o documentário Aucun Homme N'est Né Pour Être Pisoteado, de Narimane Baba Aïssa e Lucas Roxo. O filme traça um paralelo entre o cangaceiro Lampião e as lutas contemporâneas pela terra, como a do MST.

Outra temática relevante e atual contemplada será o direito ao aborto e a luta das mulheres pela liberdade de seus corpos, abordada em Incompatível com a Vida, da cineasta Eliza Capai.

O cinema negro contemporâneo, a maternidade LGBTQIA+, a violência policial e a urbanização das cidades brasileiras no século XXI são algumas das questões centrais que serão exibidas e discutidas em profundidade durante o festival, oferecendo aos franceses uma perspectiva crítica e enriquecedora sobre os desafios e as transformações em curso no Brasil.

O Brésil en Mouvements contará com a presença de cineastas como Marcelo Gomes, Ernesto de Carvalho e Sandra Kogut. Marcelo Gomes apresentará Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, e Ernesto de Carvalho apresentará A Transformação de Canuto. Sandra Kogut conduzirá um debate sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil, traçando um paralelo com o seu filme No Céu da Pátria Neste Instante.

Durante o festival, acadêmicos, jornalistas, pesquisadores e ativistas, tanto brasileiros quanto franceses, participarão de discussões que criarão pontes entre a realidade brasileira e suas obras.