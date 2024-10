TV Brasil transmite jogos do Brasileirão Série B neste fim de semana

A TV Brasil transmite, neste final de semana, confrontos válidos pela 30ª rodada do Brasileirão Série B, com partidas nesta sexta- feira (4) e no sábado (5). As transmissões contarão com análises táticas e informações da equipe de jornalismo esportivo da emissora pública, iniciando com um pré-jogo antes da bola rolar.

Ontem (3), Operário e Chapecoense se enfrentaram em Ponta Grossa (PR), com transmissão da TV Brasil. O jogo terminou com vitória do Operário por 3x2. As duas equipes estão no meio da tabela de classificação e buscam continuar vivas na segunda divisão, escapando de possível rebaixamento para a Série C. O Operário tenta seguir vivo na busca por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. A Chapecoense, com 34 pontos conquistados até o momento, tenta sobreviver estando a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Hoje (4), Avaí e Brusque jogam em Santa Catarina a partir das 21h30, em confronto que vale muito para as duas equipes. Para o Avaí, a vitória aproxima o time de possível briga pelo G4. Para o Brusque, a conquista de três pontos fora de casa ajuda a equipe a fugir do rebaixamento e se manter na Série B.