Festival NaLata leva obras gigantes para o bairro de Pinheiros, em SP

Entre os artistas desta edição, estão Tinho, Enivo, Simone Siss, Dolores, Gugie, Bicicleta sem Freio, Tito Ferrara, Alexia Ferreira, GG Learte, Mundano, Rio Sora, Pri Barbosa, Felipe Risada, Vitche e Jana Joana, Luna Buschinelli, Zezao e Gamex Crew.

"Desde a sua estreia, o festival tem reinventado a paisagem de São Paulo, utilizando a arte como uma potente ferramenta de expressão e transformação do espaço público. Nesta edição, em parceria inédita com o STRAAT, ampliamos nossa programação para fortalecer a democratização da cultura e impulsionar o cenário das artes no país", disse, em nota, Luan Cardoso, curador e idealizador do NaLata Festival.

O duo de artistas holandeses Telmo Miel, formado por Telmo Pieper e Miel, fará um mural no bairro de Pinheiros. O artista brasileiro Tinho SP, o artista visual português Nuno Viegas, e a artista visual, muralista, ilustradora e tatuadora portuguesa, Tamara Alves, pintarão empenas no bairro.