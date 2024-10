Conheça a nova bancada de vereadores e vereadoras do Rio de Janeiro

Com o fim do primeiro turno das eleições municipais de 2024, além do candidato Eduardo Paes (PSD), reeleito para a prefeitura do Rio de Janeiro com 60,47% dos votos (1.861.856), a capital fluminense teve 51 vereadores eleitos para ocuparem o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara.

O Partido Social Democrático (PSD), de Paes, liderou em número de candidatos eleitos, com 16 vereadores, três a mais do que a bancada anterior. Em seguida, vieram o Partido Liberal (PL), com sete cadeiras; o Partido dos Trabalhadores (PT), com quatro; o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com quatro; o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) com três; o Progressistas (PP), com três; o Republicanos, com três, e o Podemos, com dois.

Notícias relacionadas:

Partido Verde (PV), União Brasil (UNIÃO), Solidariedade (SD), Democracia Cristã (DC), Novo, Partido Renovação Democrática (PRD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) tiveram um candidato a vereador eleito.