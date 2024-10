Atropelamentos matam dois romeiros a caminho de Aparecida

A outra morte, também por atropelamento, foi a de um peregrino, de 51 anos, ainda não identificado, na altura de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Neste mesmo acidente, outros dois fieis foram feridos. Por volta das 20h um ônibus atingiu o grupo, que caminhava próximo ao km 188 da rodovia.

Conforme relato do motorista do ônibus, a dificuldade de avistar o grupo a tempo não permitiu a freagem do veículo a tempo de evitar o desastre. O ônibus estava com a documentação regular, e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou o consumo de bebidas alcoólicas.

Nos dois casos, as vítimas não usavam coletes refletores, como orienta a Polícia Federal. Além do uso do colete refletor, a corporação também recomenda que os peregrinos evitem fazer a caminhada no período e sigam a romaria em fila indiana.