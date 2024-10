Acusado de matar Rafael Miguel destitui defesa e julgamento é anulado

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Cupertino matou Rafael, de 22 anos, e o casal João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Silva Miguel, 50, com 13 tiros.

O crime teria sido cometido porque o réu, de 54 anos, tinha ciúmes da filha, Isabela Tibcherani, que na época tinha 18 anos e namorava o ator. Cupertino não aceitava o relacionamento.

Cupertino responde ao processo preso e é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa das três vítimas.

Os outros dois réus no mesmo processo são Eduardo Jose Machado, de 45 anos, e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, de 59. Eles são acusados de favorecimento ilegal porque ajudaram Cupertino a fugir e a se esconder após o crime. Eles respondem em liberdade.

Crime

O assassinato aconteceu em frente a casa onde Isabela morava com a mãe. Ambas disseram que o empresário foi o responsável pelos disparos que atingiram Rafael, João e Miriam.