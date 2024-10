Governo quer celeridade para lei sobre crimes ambientais, diz Padilha 

Segundo Padilha, o Brasil vai assumir "um protagonismo na agenda de enfrentamento às mudanças climáticas no mundo e de defesa da sustentabilidade", mas sem abrir mão "da produção de alimentos e da produção agrícola". De acordo com ele, o país tem condições de aumentar sua produção, sem que isso implique em desmatamento. "É possível aumentar a produção de alimentos no Brasil, é possível aumentar a produção energética no Brasil a partir do campo, sem desmatar mais, sem agredir o meio ambiente. A gente tem muita terra para ser recuperada".

Para o ministro, o Brasil tem grande potencial de aumentar a sua produtividade agrícola e de energia por meio de um caminho sustentável. "Tenho certeza absoluta que regiões do país vão se transformar em verdadeiras Arábias na produção de energia renovável", destacou. No entanto, reforçou ele, isso seria feito de forma responsável. "A sustentabilidade é o caminho para não sofrer qualquer tipo de sanção internacional", acrescentou.

Agenda

Além do Green Deal, destacou o ministro, a reunião de hoje do Conselhão ainda serviria para avaliar agendas comuns entre o governo e o agro brasileiro, tais como o Combustível do Futuro, que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva recentemente; o consenso sobre o marco regulatório do mercado regulado de crédito de carbono; e o programa de recuperação de terras degradadas.

"Nós acreditamos numa agenda comum com o agronegócio brasileiro, que envolve também a produção da agricultura familiar, para apostar na recuperação de terras degradadas do país, como uma atividade econômica importante, uma atividade que contribui para a sustentabilidade, que ajuda a capturar, sequestrar carbono, ou seja, contribui para o debate das mudanças climáticas no país", disse Padilha.

Entre as empresas que participaram do encontro estão JBS, BRF, Cosan, FNBF, ABCZ, Cutrale, CropLife, Syngenta, Bayer, ANEA, ANEC, Sociedade Rural Brasileira, Sumitomo, ABAG e CMT Advogados.