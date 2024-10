Polícia suspeita de envolvimento de facção criminosa em atentado no DF

Neto assumiu o PRTB de São Paulo em junho, e veículos de imprensa noticiaram que ele é parte de uma ala do partido que denuncia uma suposta ligação da legenda com o Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do estado e uma das maiores do país.

Apesar de trabalhar com a hipótese de atentado com envolvimento do PCC, a polícia não descarta a ideia do ocorrido ontem ser uma tentativa de assalto. "As apurações serão conduzidas rigorosamente pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), vinculada ao DECOR, com objetivo de esclarecer a natureza e a motivação do crime que, a princípio, vem sendo tratado como tentativa de homicídio, mas sem se descartar outras linhas investigativas, como o latrocínio".