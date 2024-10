Humorista Ary Toledo morre em São Paulo, aos 87 anos

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior paulista, mas foi criado em Ourinhos. Mudou-se para a capital do estado aos 22 anos, quando começou a atuar no Teatro de Arena. Cinco anos depois, teve início sua carreira humorística. Ao longo da carreira ele se apresentou em muitas emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT e também escreveu diversos livros de piadas.

O velório de Ary Toledo será no Ossel Memorial, na cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a partir das 14h de hoje e uma cerimônia de despedida será realizada às 19h.