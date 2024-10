Eliminatórias: Dorival espera jogo complicado contra seleção peruana

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, afirmou, durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (14), que espera um confronto complicado com o Peru, na próxima terça-feira (15) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Será um jogo complicado. Eles [seleção do Peru] têm homens de muita briga nas bolas aéreas, têm meias que chegam com muita rapidez para tentar a finalização. São fortes nas jogadas de bola parada. Temos que ter um cuidado especial. Com certeza, a seleção do Peru exigirá muito da nossa equipe, nesse novo passo que desejamos dar", declarou o comandante do Brasil.

Ocupando apenas a 4ª posição da classificação com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina, o Brasil precisa aproveitar o fato de jogar em casa para alcançar uma importante vitória. Segundo Dorival Júnior, o apoio da torcida pode ser um diferencial diante dos peruanos: "Os torcedores, pelas cidades pelas quais passamos, estão sempre nos apoiando. Estamos procurando uma interação maior, nossos jogadores estão dando a resposta e a torcida percebe isso".