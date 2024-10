Procon dá prazo de 48 horas para Enel explicar apagão em São Paulo

Os novos postos funcionarão nas estações Tatuapé da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Sacomã do Metrô e Jabaquara da Empresa Metropolitana de Transportes Urbano (EMTU), das 9h às 15h, até a sexta-feira (18).

Até as 14h de hoje, permaneciam ainda sem luz, desde a sexta-feira, cerca de 400 mil clientes da Enel. As cidades mais prejudicadas são São Paulo, com 283 mil casas sem luz, especialmente nos bairros Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo; Cotia (SP) com 31 mil clientes sem energia; e Taboão da Serra (SP) com 32 mil imóveis sem luz.