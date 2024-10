TV Brasil reprisa Caminhos da Reportagem vencedor do Vladimir Herzog

Tiago, Paulo e Danillo compartilharam suas histórias com o Caminhos da Reportagem. Nenhum desses jovens tinha antecedentes criminais, mas suas fotos foram parar nos álbuns de suspeitos de delegacias de polícia. Eles foram apontados como autores de crimes e presos injustamente.

Nos últimos anos, casos de prisões injustas ganharam visibilidade na mídia e nas redes sociais. Os entendimentos dos órgãos do sistema de Justiça foram aprimorados a partir das contribuições da psicologia do testemunho.

O psicólogo William Cecconello, coordenador do Cogjus, Laboratório de Ensino e Pesquisa, sediado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, explica que "a memória é maleável e sujeita a falhas que, no dia a dia, não têm grandes implicações, mas que para o sistema de Justiça são importantes".

Para garantir a preservação da memória das vítimas de crimes, a Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estipula regras para que o reconhecimento feito nas delegacias seja válido e, ainda assim, considera que outras provas devem corroborar a acusação. "Não é possível que nós continuemos a permitir que se corra o risco de levar ao presídio alguém condenado com base em uma prova tão frágil", afirma o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti.

Em um balanço do primeiro ano das regras em vigor, "a conclusão é que a resolução não estava sendo cumprida da forma que se pretendia", afirma a coordenadora de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lucia Helena Oliveira.

No ano passado, só o Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), que oferece assistência jurídica gratuita a pessoas negras em processos criminais, atuou em 15 casos de reconhecimento equivocado no Rio de Janeiro.