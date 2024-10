De olho no acesso para a Série A, Amazonas e Avaí jogam em Manaus

Para o confronto com o Avaí o Amazonas tem dois retornos importantes, dos atacantes Ênio e Matheus Serafim. Quem está fora, por suspensão por acúmulo de cartões amarelos, é Ezequiel, que deve dar espaço para Tiago Cametá. Desta forma o técnico Rafael Lacerda deve escalar a seguinte formação para iniciar a partida: Marcão; Tiago Cametá, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jiménez, Erick Varão e Diego Torres; Ênio, Matheus Serafim e Luan Silva.

O Avaí vive um momento parecido ao do Amazonas na competição, ocupando a 10ª posição com 43 pontos e precisando somar pontos para continuar sonhando com a ida para a Série A. Após quatro tropeços nas quatro últimas rodadas (um revés de 1 a 0 para a Chapecoense e três empates, dois deles na Ressacada), o Leão da Ilha tem a obrigação de triunfar mesmo atuando fora de casa.

"Sabemos que precisamos vencer. O resultado que precisamos neste momento é a vitória, o quanto antes, para dar um gás a mais tanto para a nossa torcida como internamente para que consigamos sustentar", declarou o meia Andrey em vídeo divulgado pelo Avaí nas redes sociais.