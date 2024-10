Paysandu e Operário empatam pela Série B do Brasileiro

Triunfo do Vozão

Quem triunfou na rodada foi o Ceará. Na noite de sábado, também com transmissão da TV Brasil, o Vozão bateu o Ituano por 2 a 1, com gols de Lucas Rian e de Aylon, para alcançar a 5ª posição da classificação com 51 pontos. Já o Galo de Itu, que viu Thonny Anderson marcar seu gol de honra, permanece na vice-lanterna com 31 pontos após o revés.