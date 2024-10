Hermeto Pascoal é um dos homenageados da Womex 2024

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) participará, pela primeira vez, da Worldwide Music Expo (Womex) 2024, uma das mais importantes feiras do mercado musical global. A ação faz parte do Funarte Brasil Conexões Internacionais, iniciativa estratégica para a promoção da música brasileira no circuito internacional.

A participação brasileira será celebrada com a homenagem a Hermeto Pascoal, que receberá o prestigiado Womex Awards.