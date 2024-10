Copa do Brasil: Atlético-MG decidirá título em casa contra o Flamengo

Disputar o título da Copa do Brasil fora de casa não será novidade para o Flamengo. O time chegou a 10 finais, metade delas como visitante. Sai campeão em 2006, no Maracanã, contra o Vasco, e também há 34 anos, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O time carioca foi campeão também nas edições de 2013 e 2022.

Já o Galo fará decisão inédita da Copa do Brasil na Arena MRV. O time mineiro levantou a taça em 2021, na Arena da Baixada (casa do Athletico-PR), em 2016 na Arena do Grêmio, e em 2014 no Estádio do Mineirão (casa do Cruzeiro).

Satisfeito com o resultado do sorteio, o argentino Rodrigo Battaglia, volante do Galo, falou da sua expectativa de decidir diante da torcida atleticana.