Cúpula ampliada do Brics pede maior protagonismo do Sul Global

"A correção das injustiças históricas contra o povo palestiniano pode garantir a paz no Médio Oriente. Até que esta questão seja resolvida, o círculo vicioso de violência não será quebrado", afirmou.

Putin também reforçou a necessidade de reformas as estruturas financeiras globais. "O peso dos países em desenvolvimento na economia global mudou dramaticamente nas últimas décadas. Mas isto, em particular, não se refletiu adequadamente nos sistemas de gestão do Fundo Monetário Internacional [FMI], do Banco Mundial e de outros bancos multilaterais", acrescentou.

Índia

O chanceler indiano, S. Jaishankar, destacou que o reequilíbrio político e cultural atingiu um ponto que já é possível contemplar a multipolaridade real.

"O próprio Brics é uma prova de quão profundamente a velha ordem está mudando", disse o ministro indiano.

Por outro lado, o representante da Índia acrescentou que as desigualdades do passado continuam sobre novas formas. "Vemos isso no acesso a recursos para o desenvolvimento e as tecnologias modernas", disse.