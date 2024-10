Provas de Proficiência em Língua Portuguesa terminam hoje

O espanhol é o idioma nativo da maior parte dos participantes, com 2.751 inscritos, seguido de francês, (290 inscritos; e do inglês (175). Se considerados os continentes, o exame está mais concentrado na América do Sul - 2.278 participantes - e na América do Norte: 539. Em terceiro lugar estão os países africanos, com 403 inscritos.

Celpe-Bras

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros é destinado a estrangeiros com interesse em cursos de graduação e em programas de pós-graduação brasileiros. Por isso, o certificado é usado como comprovação de proficiência na língua portuguesa por instituições de educação superior e, também, no processo de validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no Brasil.

Aplicadas semestralmente no Brasil e no exterior, as provas são realizadas em postos aplicadores: instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais e em outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.

Para esta edição, foram disponibilizadas 7.515 vagas em 133 postos de aplicação distribuídos entre 56 localidades no Brasil e 77 no exterior.

Anualmente, o Inep oferece atendimento especializado a pessoas com deficiência (PCD). Também podem ser contemplados idosos, gestantes, lactantes e pessoas com outras condições específicas.