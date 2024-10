Homem morre após briga entre torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras

Uma briga entre torcedores da Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e da Máfia Azul, do Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, na altura do km 65, sentido Belo Horizonte, terminou com a morte de um torcedor.

O ataque ocorreu por volta das 5h da manhã deste domingo (27), próximo ao túnel de Mairiporã, no interior paulista, e deixou ao menos sete vítimas feridas com traumatismo craniano, todas elas da torcida do Cruzeiro. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos ônibus em chamas e torcedores armados com pedaços de paus, sangrando e caídos na rodovia.