No primeiro jogo após prata olímpica, Brasil empata com a Colômbia

A seleção brasileira feminina de futebol ficou no empate com a Colômbia em 1 a 1, em amistoso realizado neste sábado (26), em Cariacica, no Espírito Santo, e que contou com a transmissão da TV Brasil. A partida foi a primeira da equipe depois da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. Catalina Usme fez o gol das colombianas e Tarciane igualou para o Brasil.

O estádio Kleber Andrade recebeu grande público para dar as boas-vindas às jogadoras brasileiras. Entre as 26 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias, 14 não estiveram na campanha olímpica recente.

A torcida sofreu um susto logo aos 5 minutos. Cataline Usme roubou a bola na defesa brasileira, chutou de longe e contou com um desvio em Lauren para marcar. A goleira Lorena não teve chances de defesa.