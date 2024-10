Brasil derrota Colômbia por 3 a 1 em partida amistosa

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 30, 2024

No primeiro tempo, o Brasil dominou a partida e teve mais oportunidades de gol. E saiu em vantagem aos 27 minutos. Em cobrança de falta pela esquerda, Duda Sampaio cruzou no meio da área e achou a zagueira Isa Hass, que completou de cabeça para o fundo da rede. Foi o primeiro gol da atleta do Internacional vestindo a amarelinha. Esta também foi a primeira vez que a zagueira de 23 anos foi convocada para a seleção principal.

Ainda na primeira etapa, novo cruzamento na área colombiana e a lateral Bia Menezes completou de cabeça para o gol. Mas o lance foi anulado por uma falta na goleira da Colômbia. Aos 46 minutos, Marília deu passe em profundidade para Gio Queiroz, que avançou em velocidade, se livrando das duas defensoras colombianas, e bateu na saída da goleira Tápia. Foi o segundo gol das brasileiras.

Após o intervalo as colombianas melhoraram, e Linda Caicedo marcou um golaço aos 23 minutos, em arrancada pela ponta direita, para descontar para sua equipe. Porém, a noite era mesmo do Brasil, que deu números finais ao placar aos 36 minutos, com a lateral Adriana em cobrança de pênalti.