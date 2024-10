Semana tem reuniões internacionais de educação em Fortaleza

A partir desta terça-feira (29), Fortaleza recebe autoridades de diversos países para discutir educação. A capital cearense sedia reuniões no no âmbito do G20, tanto a última etapa do Grupo de Trabalho?(GT)?de Educação, quanto a Ministerial de Educação do G20, além da Reunião?Global de Educação (GEM) 2024.

O Grupo de Trabalho em Educação teve origem na preocupação dos membros do G20 com o grande contingente de jovens em todo o mundo que nem estudam nem trabalham, além dos impactos econômicos e sociais da educação. Nesta terça, é realizada a terceira e última reunião do GT.

Durante a presidência brasileira, o Grupo de Trabalho em Educação estará voltado a três iniciativas: a valorização dos profissionais da educação por meio de medidas internacionais de qualificação; o compartilhamento de conteúdo sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio de plataformas de recursos digitais; e a Exposição Virtual do G20 de práticas de engajamento escola-comunidade.