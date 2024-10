Movimentos sociais fazem homenagem à vereadora Marielle Franco

Integrantes de movimentos sociais realizaram, nas primeiras horas desta quarta-feira (30), um ato em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, executados em 2018. O ponto escolhido para a manifestação foi uma escadaria localizada em um cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde, no bairro de Pinheiros, onde uma fotografia em preto e branco de Marielle ocupa um dos muros.

O protesto marca o julgamento dos dois envolvidos no assassinato, os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. As famílias das vítimas esperam que o crime seja totalmente desvendado há mais de seis anos e sete meses.

As manifestantes estenderam faixas e bradam palavras de ordem como "Marielle vive, Marielle viverá. Mulheres negras não param de lutar" e "Marielle perguntou, eu também vou perguntar: quantas mais têm que morrer pra essa guerra acabar?". Também foram levados girassóis, flores que se tornaram símbolo associado a Marielle e ao caso.